TURCJA – KRYZYS, KRACH, CZY JUŻ ZGLISZCZA? W PIĄTEK DECYZJA RATINGOWA S&P

Uwaga inwestorów skierowana będzie na dalsze losy kryzysu walutowego w Turcji, którego piątkowy epizod okazał się jednym z największych tąpnięć w historii rynków FX.

Wycena tureckiej liry stopniała w ubiegłym tygodniu o ok. 27 proc. względem dolara. Jedynie w piątek lira straciła 15,9 proc. do 6,4323/USD, przy zniżce w trakcie sesji nawet o 24 proc. do 6,8703/USD. Deprecjacja liry od początku sięga 80 proc.

Rentowność 10-letnich obligacji Turcji wzrosła w piątek na najwyższy w historii poziom 22,11 proc., o 237 pb.

Kryzys walutowy sprzyja spekulacjom, że turecki bank centralny (CTB), który w oczach rynku stracił wiarygodność i niezależność, dokona interwencji i podobnie jak w czerwcu podwyższy stopy procentowe poza regularnym posiedzeniem. Zdaniem niektórych ekonomistów podwyżka powinna wynosić nawet 1000 pb. (obecnie 17,75 proc.). Najbliższe regularne posiedzenie CTB zaplanowano na 13 września.

Na piątek agencja S&P zaplanowała aktualizację ratingu Turcji. Niewykluczona jest kolejna obniżka oceny, po nieoczekiwanej decyzji o cięciu ratingu w maju (poza wyznaczoną datą przeglądu) do „BB-” (perspektywa stabilna) z „BB”.

Na obniżkę w lipcu zdecydował się Fitch, ścinając rating do „BB” (perspektywa negatywna) z „BB+”. Moody’s w czerwcu rozpoczął okres przeglądu ratingu Turcji pod kątem jego obniżki z „Ba2”.

PKB NIEMIEC, PIERWSZE ODCZYTY MAKRO Z POCZĄTKU III KW., KOŃCOWY HICP

Na najbliższe dni przypadają publikacje szeregu istotnych danych makroekonomicznych, które zarysują obraz globalnej gospodarki na początku III kw.

Część danych obejmie jeszcze II kw. – tutaj najistotniejsze będą dla rynków odczyty: wstępny PKB Niemiec i końcowy PKB eurolandu (oba we wtorek) oraz wydajność i jednostkowe koszty pracy w USA (środa).

Poniżej kalendarium makroekonomiczne w dniach 13-17 sierpnia.

Poniedziałek: brak istotnych publikacji.

Wtorek:

USA – indeks optymizmu małego biznesu NFIB za VII

Niemcy – wstępny PKB za II kw., indeks ZEW za VIII

Euroland – końcowe wyliczenie PKB za II kw., produkcja przemysłu za VII

UK – bezrobocie za VI

Środa:

USA – sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa za VII, indeks aktywności w okręgu NY Empire State oraz na rynku nieruchomości NAHB za VIII

UK – inflacja za VII

Chiny – produkcja przemysłu i sprzedaż detaliczna za VII

Czwartek:

USA – rozpoczęte budowy domów i wydane pozwolenia na budowę za VII, indeks Philadelphia Fed za VIII

UK – sprzedaż detaliczna za VII

Piątek:

USA – indeks optymizmu konsumentów U. Michigan za VIII, indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board za VII

Euroland – końcowy HICP za VII.

NEGOCJACJE BUDŻETOWE WE WŁOSZECH

Uczestnicy rynków finansowych z uwagą śledzą przebieg negocjacji ws. włoskiego budżetu na 2019 r. Kolejne spotkania w tej sprawie odbędą się w najbliższych dniach.

Wicepremier, a zarazem przewodniczący koalicyjnego Ruchu 5 Gwiazd, ocenił w ub. tygodniu, że powinno się usunąć obowiązujący od 2012 r. konstytucyjny zapis o obowiązku utrzymywania zrównoważonego budżetu.

La Repubblica podała w piątek, że rząd planuje zwiększyć deficyt sektora finansów publicznych w 2019 r. do 1,7-1,8 proc. PKB z celu postawionego przez poprzedni rząd na poziomie 0,9 proc.

Inwestorzy obawiają się realizacji obietnic wyborczych populistycznych i antyestablishmentowych partii koalicyjnych Ruchu i Ligi, które znacząco pogorszyłyby stan finansów publicznych. Koalicjanci zobowiązali się do wprowadzenia powszechnego dochodu gwarantowanego, obniżenia podatków oraz odwrócenia reformy podwyższającej wiek emerytalny. Pod znakiem zapytania jest również podwyżka VAT, uchwalona przez poprzedni gabinet.

Koszt wszystkich rozwiązań szacuje się na ok. 100 mld euro, co przełożyłoby się na wzrost deficytu budżetowego o ok. 6 pkt. proc., przy długu publicznych wynoszącym 132 proc. PKB. (PAP Biznes)