Co zrobić z migrantami uratowanymi na Morzu Śródziemnym? Włochy proszą Londyn o pomoc

Źródło: PAP

Rząd Włoch apeluje do Wielkiej Brytanii, by wzięła na siebie odpowiedzialność za statek organizacji pozarządowych z ponad 140 migrantami uratowanymi na Morzu Śródziemnym. Jednostki Aquarius pod banderą Gibraltaru władze Włoch nie wpuszczają do swoich portów.