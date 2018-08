Ustawa o małym ZUS z podpisem prezydenta

Źródło: PAP

Zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców - to skutek ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. "Mały ZUS" ma objąć ok. 175 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.