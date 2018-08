"Solaris to nasz ważny partner, prawie 40 proc. taboru MPK to pojazdy tej firmy. Kolejne 46 autobusów pozwoli nam na wymianę wyeksploatowanych pojazdów, abyśmy mogli przewozić pasażerów w klimatyzowanych, nowoczesnych pojazdach" - podkreślił prezes łódzkiego MPK Zbigniew Papierski po podpisaniu umowy.

Zgodnie z opiewającym na ponad 125 mln zł brutto kontraktem, do Łodzi dostarczonych zostanie 20 sztuk modelu przegubowego Urbino 18 oraz 26 pojazdów o standardowej długości Urbino 12. Pierwszy z nich będzie miał 135 miejsc, w tym 38 siedzących. Natomiast w autobusie o długości 12 m będzie 85 miejsc, w tym 26 siedzących. Wszystkie pojazdy będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację i automaty biletowe. Dziesięcioletni najem pojazdów obejmuje także ich serwisowanie.

"Umowa pozwala nam przez 10 lat poznać koszty utrzymania tych autobusów. Dostawca zapewni ich prawidłowe działanie na oryginalnych częściach. To dla nas bardzo istotne, dlatego od kilku lat preferujemy ten sposób zakupu. Po 10 latach będziemy zastanawiać się, czy pojazdy odkupić, czy przekazać dostawcy" - dodał Papierski.

Nowością łódzkich Solarisów będą zamontowane na dachu dwudziestu autobusów panele fotowoltaiczne. Wytwarzana ze słońca energia elektryczna będzie redukować zapotrzebowanie na prąd, który standardowo wytwarzany jest z pracy silnika spalinowego. To rozwiązanie sprawi, że silniki Solarisów, spełniające normę środowiskową Euro VI, będą emitować do atmosfery mniej zanieczyszczeń. Uzyskana ze słońca energia posłuży przede wszystkim do zasilania kasowników i biletomatów.

Jak podał wiceprezes zarządu ds. sprzedaży Solaris Zbigniew Palenica, jeden autobus przegubowy Urbino 18 może zastąpić w ruchu miejskim ok. 60 samochodów. "Autobusy czwartej generacji są lżejsze, wykonane z materiałów przyjaznych środowisku, w 80 proc. poddających się recyklingowi. Wszystkie elementy niezbędne do codziennej eksploatacji są dostępne w Polsce, dlatego wszelkie usterki można usuwać bardzo szybko" - zaznaczył.

Według Palenicy, najnowsze Solarisy jeżdżą obecnie w ok. 20 miastach Europy, m.in. Hamburgu, Barcelonie, Brukseli i Mediolanie. Firma produkuje rocznie 1,5 tys. autobusów, które do tej pory trafiły do 32 krajów.

Firma Solaris pierwsze dostawy autobusów miejskich do Łodzi zrealizowała w 2000 r. Od tego czasu dostarczyła łódzkiemu MPK 154 sztuk. Obecnie po Łodzi kursuje 149 pojazdów tej marki, przy czym cały tabor MPK liczy 408 autobusów.