Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,50 proc. do 26 187,70 pkt. S&P 500 zniżkował o 0,40 proc. do 2821,93 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,25 proc. do 7819,71 pkt.

Inwestorzy sprzedawali w poniedziałek akcje amerykańskich banków w obawie o ekspozycję sektora finansowego na kryzys w Turcji.

Akcje Citigroup, Bank of America, Wells Fargo i JP Morgan traciły od 0,7 do 1 proc.

"Chociaż lira turecka nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla USA, to może czasowo wpłynąć na nastroje i zachęcić inwestorów do niepodejmowania ryzyka" - powiedział Dave Donabedian z CIBC Private Wealth Management.

Zwyżkował sektor technologiczny.

Akcje Apple'a i Amazona notowały w poniedziałek historyczne maksima. Na zamknięciu kurs Apple'a wzrósł o 0,65 proc., a papiery Amazona podrożały o 0,5 proc.

Taniały akcje Netflixa po doniesieniach o planowanej rezygnacji wiceprezesa Davida Wellsa.

O 0,3 proc. wzrósł kurs akcji Tesli po tym, jak Elon Musk potwierdził, że uwierzył w możliwość wycofania Tesli z obrotu giełdowego po spotkaniu z administratorami saudyjskiego rządowego funduszu inwestycyjnego.

W niedzielę turecki minister finansów Berat Albayrak udzielił gazecie Hurriyet wywiadu, w którym zapewnił, że rząd Turcji przygotował pakiet działań mających zastopować deprecjację liry. W rozmowie nie podano jednak żadnych konkretów.

Prezydent Recep Erdogan w niedzielę tłumaczył natomiast, że obecnego poziomu wartości liry tureckiej i wahań kursu walutowego nie da się logicznie wytłumaczyć, a niedawne spadki waluty pokazały, że "mamy do czynienia ze spiskiem przeciwko Turcji". Trzeci dzień z rzędu wezwał Turków, by sprzedawali euro i dolary w celu wsparcia liry tureckiej.

W poniedziałek bank centralny Turcji zapowiedział, że wpompuje w turecki system finansowany równowartość sześciu miliardów dolarów, żeby zagwarantować wypłacalność banków i zahamować spadek wartości liry tureckiej.

W tym celu bank skorygował poziomy wymaganych rezerw dewizowych dla banków. Zapowiedział jednocześnie, że dostarczy bankom wszelkie środki, jakich będą one potrzebowały oraz że podejmie "wszystkie konieczne kroki", by zapewnić stabilność finansową państwa.

Jim O'Neill, ekonomista Goldman Sachs, wskazuje, że Turcja potrzebuje przekonujących, wiarygodnych planów jak obniżyć deficyt na rachunku obrotów bieżących, czy inflację.

"Turcja potrzebuje przekonujących i wiarygodnych planów jak obniżyć deficyt na rachunku obrotów bieżących, zmniejszyć popyt wewnętrzny i inflację. I prezydent Turcji chyba nie powinien być tak konfrontacyjny wobec krajów Zachodu" - mówi O'Neill. (PAP)