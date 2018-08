Cena ropy w USA rośnie; zapasy surowca mogły spaść, a Turcja nie rusza rynkiem

Źródło: PAP

Ropa naftowa w USA zyskuje we wtorek na wartości. Na rynku oczekiwany jest spadek amerykańskich zapasów surowca, już drugi tydzień z rzędu. Za to pogłębiające się zawirowania w gospodarce Turcji, które też wywołały negatywne skutki na rynkach gospodarek wschodzących, póki co nie wpłynęły na giełdy surowców - podają maklerzy.