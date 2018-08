PKL: Ok.70% Polaków widzi poprawę letniej oferty turystycznej w górach



Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Ponad 70% Polaków ocenia, że standard letniej oferty turystycznej w polskich górach jest coraz wyższy, wynika z badania zrealizowanego dla Polskich Kolei Linowych (PKL) przez IBRIS.

"Zdecydowana większość ankietowanych biorących udział w badaniu zauważyła pozytywne zmiany w górskiej, letniej ofercie turystycznej. Połowa respondentów [51%] na pytanie, czy w ostatnim czasie ta oferta się poprawiła odpowiedziała, że 'raczej tak', a 20% że 'zdecydowanie tak'" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem Polaków, najbardziej widoczna jest poprawa bazy noclegowej (64%) oraz restauracyjnej i gastronomicznej (46%). 40% ankietowanych zwróciło również uwagę na rozwój infrastruktury rekreacyjnej, zapewniającej atrakcje dla całej rodziny, m.in. ślizgawek, zjeżdżalni i placów zabaw. 24% Polaków docenia rozwój oferty kulturalnej, festiwali muzycznych i wystaw, wynika także z badania.

"Potrzeby Polaków zmieniają się, turyści są coraz bardziej wymagający i aktywni. Do tego sezon letni się wydłuża, więc rośnie zapotrzebowanie na różnorodne formy spędzania czasu w tym okresie. Oferta wakacyjna musi być kompleksowa. Osoby korzystające z usług Polskich Kolei Linowych chcą nie tylko wygodnie wjechać na szczyt i podziwiać widoki, oczekują również dodatkowej rozrywki na szczycie. Na górze chętnie odwiedzają restauracje, kupują oryginalne pamiątki i oglądają specjalnie przygotowane wystawy, a dzieci korzystają ze ślizgawek i zjeżdżalni grawitacyjnych. Cieszy nas, że starania Polskich Kolei Linowych oraz innych przedstawicieli branży turystycznej zostały przez Polaków docenione. Taki obraz wyłania się z przeprowadzonego badania letnich preferencji turystycznych" - skomentował prezes PKL Janusz Ryś, cytowany w materiale.

"W odpowiedzi na oczekiwania turystów w PKL w ostatnich latach zmieniliśmy model biznesowy. Nie skupiamy się już wyłącznie na przewozie turystów i narciarzy kolejami linowymi. Mocno poszerzyliśmy ofertę letnią ośrodków, otworzyliśmy własne restauracje, organizujemy wydarzenia kulturalne, np. festiwal muzyczny Hej Fest, zapewniamy rozrywkę dla dzieci oferując bardzo kompleksową ofertę" - dodał Ryś.

Poprawy oferty turystycznej nie dostrzega 13% badanych (10% odpowiedzi "raczej nie poprawiła się", 3% "zdecydowanie nie poprawiła się").

"Wysokie noty od turystów nie dotyczą niestety infrastruktury drogowej. W góry, ze względu na samo położenie, jak i ograniczenia związane z dostępnością terenów, zwyczajnie trudno jest dojechać. Co drugi badany na pytanie, co chciałby zmienić, jeśli chodzi o ofertę turystyczną w polskich górach, odpowiedział 'drogi'. To najczęściej wskazywany przez Polaków element oferty wymagający poprawy. Warto zawsze jednak pamiętać o alternatywnych drogach dojazdowych pod Tatry, np. od strony Kościeliska czy o połączeniach kolejowych" - czytamy także w materiale.

Na pytanie, co przyciąga Polaków w góry 74% ankietowanych odpowiedziało, że ceni przede wszystkim doznania związane z obcowaniem z przyrodą - piękne widoki i świeże górskie powietrze. Dla prawie 70% największą atrakcją jest możliwość wędrowania po zróżnicowanych górskich szlakach. 40% za istotną uważa dostępność infrastruktury górskiej, czyli kolei linowych, które umożliwiają bezpieczny wjazd na szczyty i wspólne podziwianie widoków, niezależnie od wieku. Taki sam odsetek turystów w góry przyciąga lokalna kuchnia. Dla 32% ważna jest również możliwość obcowania z lokalną kulturą i muzyką.

Polacy często wybierają się na wakacje w góry. Jak wynika z badania w ciągu ostatnich 3 lat w Tatrach, Bieszczadach lub Beskidach podczas letniego urlopu wypoczywało ponad 42% rodaków, podsumowano w komunikacie.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Polskich Kolei Linowych w czerwcu 2018 r. metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), z odpowiedziami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, na próbach losowo – kwotowych 1000 i 500 osób, stanowiących liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców Polski.

Polskie Koleje Linowe działają w siedmiu ośrodkach w Tatrach i Beskidach: Kasprowy Wierch, Gubałówka, Jaworzyna Krynicka, Góra Parkowa, Mosorny Groń, Palenica oraz Góra Żar.

(ISBnews)