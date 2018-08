Włochy: Konfiskata mafijnego majątku o wartości 150 mln euro na Sycylii

Źródło: PAP

Majątek o wartości 150 milionów euro skonfiskowano we wtorek dwóm braciom przedsiębiorcom z Sycylii. Wnioskowała o to prokuratura do walki z mafią w Palermo. Zarzuca się im bliskie związki z cosa nostrą, która dzięki nim kontrolowała handel warzywami i owocami.