Jak poinformował we wtorek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Tomasz Czułowski, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw polegających na niedopełnieniu obowiązków przez pracowników Oddziału ZUS w Legnicy zostało złożone przez Departament Kontroli Wewnętrznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Trafiło do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, a ta przekazała sprawę do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Śledztwo obejmuje lata 2011-2018. "Wówczas, jak wynika z zawiadomienia, pracownicy legnickiego Oddziału ZUS zaniechali przeprowadzenia stosownych kontroli wobec co najmniej kilkunastu osób, które zakładały działalność gospodarczą i deklarowały najwyższą możliwą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne" - poinformował prok. Czułowski.

Krótko po założenie działalności gospodarczej występowano do legnickiego ZUS o zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, na przykład z powodu choroby. W ten sposób takie osoby otrzymywały najwyższy możliwy zasiłek.

Według centrali ZUS, dane, które były podstawą naliczania wysokości zasiłku, nie były weryfikowane przez pracowników Oddziału ZUS w Legnicy. Wyłudzono ponad 2,5 mln zł. "Większość z osób uzyskujących w ten sposób zasiłki jest spokrewniona z pracownikami legnickiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" - przekazał prok. Czułowski.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski