Nieznana jest jeszcze liczba zabitych w rezultacie zawalenia się długiego fragmentu wiaduktu na autostradzie w Genui, na północy Włoch we wtorek w południe - informują ekipy ratunkowe. W gruzach leży około 10 zmiażdżonych samochodów.

Do tragedii doszło w czasie gwałtownej ulewy nad Genuą, nazywanej "wodną bombą".

Dokładny bilans zdarzenia, określanego w mediach jako gigantyczna katastrofa budowlana, nie jest znany. Nie wiadomo, co było jej przyczyną. Telewizja RAI przypomniała, że już wcześniej wiadukt był obiektem wzmożonej uwagi ze strony ekspertów, ponieważ "były z nim problemy".

Pierwsze zdjęcia i nagrania z katastrofy ukazują jej ogromną skalę. Zawalił się długi odcinek wiaduktu, który runął z wysokości około 100 metrów. Ucierpieli zarówno ludzie w samochodach, które spadły wraz z odcinkiem drogi, jak i prawdopodobnie ci, na których z dużej wysokości zwaliły się jej fragmenty.

Katastrofa miała miejsce w dniu szczególnie intensywnego ruchu na autostradzie w Ligurii przed środowym świętem we Włoszech. Ten odcinek to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w regionie, do którego na obchodzone 15 sierpnia święto Ferragosto przybywają tłumy turystów z całych Włoch i zagranicy.

"To ogromna tragedia"- oświadczył minister transportu Danilo Toninelli.

