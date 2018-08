MPiT: Najszybciej w I-VI wzrósł eksport produktów mineralnych



Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. odnotowano w przekroju odnośnie produktów mineralnych (o 13,2%), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 10,5%) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o 9,9%)., wynika z danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

"W przekroju towarowym najszybciej rosła sprzedaż produktów mineralnych (o 13,2%), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 10,5%) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o 9,9%). Z kolei wśród dominujących w naszym eksporcie - wyrobów przemysłu elektromechanicznego sprzedaż wzrosła o 4,5%, w tym najszybciej maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 8,4%)" - czytamy w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że eksport wzrósł o 5,7% r/r do 107,6 mld euro w okresie styczeń-czerwiec 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 7,9% r/r do 108,8 mld euro. Ujemne saldo wyniosło 1,2 mld euro

Eksport do UE wzrósł o 6,1% (do 86,5 mld euro), w tym do Niemiec o 8,7%, Czech o 4,2%, Francji o 7,1% oraz Holandii o 5,8%. W przypadku eksportu do Wielkiej Brytanii oraz Włoch odnotowano spadek odpowiednio: o 1,6% i o 3%, podkreślił resort.

"Sprzedaż na pozostałe (pozaunijne) rynki rozwinięte gospodarczo zwiększyła się o 4,5%, do blisko 7,3 mld euro. W ramach tej grupy krajów szybko rosła sprzedaż do USA (o ok. 8,6%), Norwegii (o ok. 15,4%) oraz Izraela (o 6,8%). Z drugiej strony spadki wywozu nastąpiły m.in. do Szwajcarii (o 3,2%), Kanady (o 5,8 proc.) oraz Australii (o ok. 22,3%)" - czytamy dalej.

Nadal szybciej niż przeciętnie rosła sprzedaż do krajów WNP, tj. o 6,4% (do 6,4 mld euro), podano także.

"Najwolniejszy wzrost eksportu odnotowano na rynki krajów słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 1,3% (do 7,4 mld euro). Tradycyjnie w tej grupie państw istniały duże dysproporcje w dynamice sprzedaży, tj. szybko rosła do Arabii Saudyjskiej (o 19,1%), Indii (o 16,7%), Tajlandii (o ok. 60 %), w granicach tempa przeciętnego zwiększyła się do Serbii (o 6,4%), z kolei jej spadki odnotowano do Chin (o ok. 6,7%) Meksyku (o 2%), Republiki Korei (o 0,8%) oraz ZEA (o prawie 20%). Z kolei na główny rynek eksportowy z tej grupy krajów, Turcji, sprzedaż wzrosła o 5%" - podał resort.

