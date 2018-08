"Przewiduje się, że do końca 2018 r. krajowe ceny skupu trzody chlewnej mogą być niższe niż przed rokiem ze względu na prognozowany wzrost produkcji zarówno w UE jak i w Polsce" - czytamy w raporcie KOWR. Przyczyną spadku cen będą też ograniczone możliwości eksportu krajowej wieprzowiny.

W czerwcu 2018 r. (dane GUS) za trzodę chlewną krajowi dostawcy uzyskiwali przeciętnie 4,64 zł/kg. To o 4 proc. więcej niż w maju br., ale o 17 proc. mniej niż rok wcześniej. W lipcu 2018 r. krajowe ceny skupu żywca wieprzowego wyniosły średnio 4,69 zł/kg. Był to poziom zbliżony do uzyskanego w czerwcu, ale o 15 proc. niższy niż przed rokiem.

Z Polski, która należy do największych unijnych eksporterów mięsa i przetworów wieprzowych, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2018 roku wywieziono 333 tys. ton mięsa, przetworów, tłuszczów wieprzowych i żywca. To o 7,5 proc. więcej niż przed rokiem. Głównymi odbiorcami są Niemcy i Włochy.

Jak wskazuje KOWR, eksport mięsa z Polski mógłby być większy, gdyby nie afrykański pomór świń (ASF). Choroba ta uniemożliwia sprzedaż wieprzowiny na niektóre perspektywiczne rynki azjatyckie. W efekcie w 2018 r., w ocenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, tempo wzrostu eksportu produktów wieprzowych z Polski będzie prawdopodobnie wolniejsze niż w 2017 r. i może wynieść około 5 proc. wobec 9 proc. w 2017 r.

Wieprzowina od lat jest najchętniej spożywanym gatunkiem mięsa w Polsce. Od 2015 r. krajowe spożycie kształtuje się na poziomie powyżej 40 kg na mieszkańca, podczas gdy średnio w UE jest to około 32 kg.

Według szacunków IERiGŻ w 2017 r. krajowa konsumpcja mięsa wieprzowego mogła wynieść 40,5 kg na mieszkańca wobec 40,8 kg w 2016 r. W pierwszym półroczu 2018 r. ceny detaliczne mięsa wieprzowego wzrosły nieznacznie (o 0,3 proc.) w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 r., podczas gdy wołowina podrożała o 3,2 proc., a drób – o 4,9 proc. W 2018 r. spożycie wieprzowiny prawdopodobnie się zwiększy i może wynieść 41,5 kg na mieszkańca. (PAP)

Anna Wysoczańska