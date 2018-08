Włoska prasa o tragedii w Genui: To była zapowiedziana katastrofa

Źródło: PAP

To była "zapowiedziana katastrofa" - tak włoska prasa w środę pisze o zawaleniu się wiaduktu-mostu na autostradzie w Genui, gdzie zginęło co najmniej 31 osób. Gazety podkreślają, że historia tej konstrukcji to "50 lat strachu i niewysłuchanych alarmów".