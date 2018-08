Prezydent podczas obchodów Święta Wojska Polskiego podkreślił, że Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Sojusz Północnoatlantycki na czele ze Stanami Zjednoczonymi jest gwarantem bezpieczeństwa państw członkowskich sojuszu" - zaznaczył.

Wyraził zadowolenie z tego, że na terenie Polski stacjonują wojska sojusznicze. "Cieszymy się z tego, że jest także na mocy porozumień bilateralnych silna obecność armii Stanów Zjednoczonych w naszym kraju, ale chcielibyśmy, żeby była to obecność stała" - podkreślił Duda.

"Naszą ambicją, nas Polaków, nas ludzi, którzy zostali wybrani w wyborach przez polskie społeczeństwo, jest to, aby polska armia była jak najsilniejsza, aby w jak największym stopniu była w stanie zabezpieczyć samodzielnie nasze bezpieczeństwo, aby wojska sojusznicze rzeczywiście spełniały tylko i wyłącznie rolę pomocniczą i rolę wsparcia w sytuacji, gdyby to wsparcie było potrzebne. Dlatego cieszę się ogromnie i bardzo serdecznie dziękuje wszystkim moim rodakom, którzy zgłaszają się do służby w obronie terytorialnej" - mówił prezydent.