Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 65,05 USD, po zwyżce o 4 centy.

Brent w dostawach na październik na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie drożeje o 0,8 proc. do 71,29 USD za baryłkę.

Na Międzynarodowej Giełdzie Energii w Szanghaju ropa straciła 1,8 proc. do 500,7 juanów za baryłkę.

Na rynku pojawiły się informacje, że Chiny są gotowe do przystąpienia do negocjacji z USA w sprawie handlu, chcąc uniknąć rozwoju wojny w tej sferze "na pełną skalę".

Chiny wyślą do USA ministra handlu zagranicznego - Wanga Shouwena, pod koniec sierpnia.

Wydawało się, że oba kraje osiągnęły porozumienie po negocjacjach w maju, ale prezydent USA Donald Trump wycofał się w umowy kilka dni później.

Od czasu tych rozmów Stany Zjednoczone i Chiny przerwały kontakty, nakładając wzajemnie na importowane towary wysokie cła.

Na rynkach rośnie optymizm, że napięcia na linii USA-Chiny mogą jednak złagodnieć, gdy obie strony usiądą przy stole negocjacyjnym.

"Zamiast eskalować wojnę handlową z USA Chiny wolą powrócić do negocjacji" - mówi Takayuki Nogami, główny ekonomista Japan Oil, Gas and Metals National Corp. "Mogłoby to zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu Chin i wpłynęłoby na ograniczenie popytu na ropę naftową" - dodaje.

Tymczasem w USA nieoczekiwanie wzrosły zapasy ropy. Departament Energii USA (DoE) podał w najnowszym raporcie, że zapasy ropy wzrosły w ubiegłym tygodniu o 6,81 mln baryłek, gdy tymczasem analitycy spodziewali się ich spadku o 2,5 mln baryłek. Wcześniej niezależny Amerykański Instytut Paliw (API) podawał, że zapasy ropy w USA wzrosły w ub. tygodniu o 3,66 mln baryłek.

W środę ropa w USA zniżkowała na NYMEX 2,0 proc. do 65,01 USD/b.