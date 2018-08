Wybory samorządowe - jak wynika z rozporządzenia premiera opublikowanego we wtorek - odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku. Druga tura - 4 listopada.

"Już zgłosiły się trzy komitety wyborcze. Komitet Partii Razem zgłosił się jako pierwszy, zaraz po nim zgłosiły się dwa kolejne komitety - komitet koalicyjny Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej oraz komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego" - poinformował Hermeliński w radiowych Sygnałach Dnia. Dodał, że komitety te zostały zarejestrowane we wtorek.

Szef PKW przypomniał, że - zgodnie z prawem - kampanię wyborczą można prowadzić od dnia ogłoszenia rozporządzenia premiera ws. terminu wyborów, a czas zgłaszania komitetów upływa 27 sierpnia. "Z reguły w ostatnich dniach jest spora ilość zgłaszających się. Oczekujemy, że od jutra czy od przyszłego tygodnia liczba chętnych będzie wzrastać" - podkreślił.

Dodał, że obecnie PKW nie ma żadnych narzędzi do "ukarania" kandydatów prowadzących tzw. "prekampanię", ani oceny prowadzonych przez nich działań w tym okresie. "Zgodnie z przepisami, możemy badać tylko okres od początku (oficjalnej) kampanii wybiorczej, od daty rozporządzenia premiera" - zaznaczył.

Poinformował też, że PKW zaproponuje takie zmiany w Kodeksie wyborczym, aby Komisja mogła oceniać też działania kandydatów w okresie przed oficjalnym ogłoszeniem terminu wyborów.

Hermeliński przypomniał ponadto, że PKW miała "pewne zastrzeżenia" co do zmian w Kodeksie wyborczym wprowadzonych po styczniowej nowelizacji. "Formułowaliśmy zastrzeżenia co do sposobu wyboru komisarzy, sposobu wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego (...). Obawialiśmy się, że nowi komisarze, którzy niekoniecznie muszą być sędziami, jako osoby bez doświadczenia mogą mieć pewne kłopoty i my też przez to możemy mieć kłopoty" - mówił.

Dodał, że większość tych obaw się nie sprawdziła, mimo że - jak ocenił - były one uzasadnione. "Czynienie tak istotnych zmian na kilka miesięcy przed wyborami nie jest najlepszą metodą. Na szczęcie jakichś dużych zaburzeń tutaj nie było" - oświadczył.

Hermeliński poinformował, że PKW podejmie w poniedziałek decyzję, jaką formę będzie miała karta wyborcza - czy będzie to książeczka, czy tzw. płachta. Przypominał, że w tej sprawie Komisja przeprowadziła kampanię sondażową wśród wyborców.

Dopytywany, czy PKW dysponuje sprawnym systemem informatycznym, pomagającym w przeprowadzeniu głosowania Hermeliński zapewnił, że z przeprowadzonych testów wynika, iż jesienne wybory odbędą się bez przeszkód. "Wszystko wskazuje na to, że ten program zadziała, że nie będzie problemu" - wskazał.

Dodał, że system został stworzony w całości przez informatyków Krajowego Biura Wyborczego, bez współpracy z firmami zewnętrznymi.

