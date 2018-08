W jego opinii w obrębie polskiej gospodarki nie widać zagrożeń, które mogłyby spowolnić dalszy wzrost Produktu Krajowego Brutto.

Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB niewyrównany sezonowo w II kw. br. wzrósł realnie o 5,1 proc. rok do roku, wobec wzrostu 5,2 proc. w I kw. 2018 r. oraz wobec 4 proc. w analogicznym kwartale zeszłego roku. Natomiast PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się w II kw. br. realnie o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5,0 proc.

"To potwierdzenie dobrej, coraz lepszej kondycji polskiej gospodarki. Jest ona lepsza, niż spodziewała się większość analityków" - powiedział Marian Szołucha. "Kolejne prognozy, mimo, ze weryfikowane +in plus+ regularnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy, ciągle nie nadążają za rzeczywistością" - przypomniał.

Jak zauważył ekonomista "w obrębie naszej gospodarki trudno znaleźć jakieś czynniki, istotnie zagrażające temu wzrostowi gospodarczemu". "Nie widzę zagrożeń, które generowałyby ryzyko kryzysu, załamania, albo przynajmniej spowolnienia wzrostu" - dodał.

"Polska radzi sobie nawet z niedoborem rąk do pracy, które jest problemem w skali makro" - powiedział Szołucha. "Ratuje nas imigracja z Ukrainy, uruchamiane są programy, które zachęcają do powrotu polskich młodych naukowców, pracujących w ośrodkach zagranicznych" - podał.

"Coraz lepsze dane o wzroście PKB mają nie tylko wymiar nominalny, ale także realny" - zauważył ekonomista. "Inflacja w Polsce, dzięki zachowanej równowadze ekonomicznej, jest bardzo niska, wręcz można powiedzieć, że jej nie ma. Ceny są stabilne, co jest ważne dla Polaków" - powiedział.

Zgodnie z danymi GUS dotyczącymi PKB niewyrównanego sezonowo, pierwszy kwartał tego roku zamknął się wzrostem o 5,2 proc. rdr, czwarty kwartał zeszłego roku - 4,9 proc. rdr, trzeci - 5,2 proc. rdr, drugi - 4,0 proc. rdr, a pierwszy - 4,4 proc. rdr.

Natomiast PKB wyrównany sezonowo w ujęciu kwartał do kwartału wzrósł w pierwszym kwartale br. o 1,6 proc., w ostatnim kwartale ubiegłego roku o 1 proc., w trzecim kwartale - o 1,4 proc., w drugim - o 0,9 proc. i w pierwszym o 1 proc. (wobec 1,1 proc. szacownych przez GUS w maju br.

Według danych urzędu statystycznego PKB wyrównany sezonowo w ujęciu rocznym wzrósł w pierwszym kwartale br. o 5 proc., w czwartym kwartale ub. roku o 4,4 proc., w trzecim kwartale - o 5,5 proc., w drugim - o 4,2 proc. i w pierwszym o 4,6 proc.