W środę, podczas przemówienia z okazji święta Wojska Polskiego, prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska powinna przyspieszyć tempo wzrostu wydatków na wojsko. "Uważam, że powinniśmy podnosić wydatki na obronność szybciej niż to pierwotnie zaplanowaliśmy" - oświadczył prezydent.

Jak zaznaczył, jeśli sytuacja gospodarcza na to pozwoli, to powinniśmy przeznaczać na ten cel 2,5 proc. PKB już do 2024 roku, a nie jak planuje się obecnie - do 2030 r. Według prezydenta jest to cel "bardzo ambitny", ale - jak wskazał "modernizacja polskiej armii jest potrzebna palącą".

"To była bardzo ważna deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy. Nasze analizy wskazują, że w obecnej sytuacji bezpieczeństwa w naszym otoczeniu powinniśmy rozważyć przyspieszenie wzrostu nakładów obronnych" - powiedział PAP Soloch.

Według niego, biorąc pod uwagę rozmowy prowadzone na ostatnich trzech szczytach NATO, a także politykę Stanów Zjednoczonych widać, "jak ważne dla pozycji w Sojuszu Północnoatlantyckim są nakłady obronne poszczególnych państw".

Soloch przypomniał też, że jednym z argumentów za rozlokowaniem w Polsce wojsk Sojuszu było "poważne traktowanie spraw finansowania polskich Sił Zbrojnych i realizacja sojuszniczych zobowiązań w tym zakresie".

Szef BBN nawiązał też do szeregu programów realizowanych obecnie przez wojsko w celu zwiększenia potencjału armii i bezpieczeństwa kraju. Wskazał m.in. na popierane przez prezydenta plany utworzenia czwartej dywizji Wojsk Lądowych na wschód od Wisły, budowę systemów obrony powietrznej "Wisła" (średniego zasięgu) oraz "Narew" (krótkiego zasięgu), a także pozyskanie artylerii rakietowej w ramach programu "Homar".

Szef BBN podkreślił ponadto, że "pilnych nakładów" wymaga także Marynarka Wojenna, która - według niego - "jest dziś w dramatycznej sytuacji zarówno jeżeli chodzi o okręty podwodne, jak i flotę nawodną".

Według Solocha realizacja wymienionych programów musi być kontynuowana, by wzmocnić bezpieczeństwo państwa. W jego ocenie, panuje co do tego "względny konsensus polityczny i społeczny".

Przypomniał, że prezydent już przed szczytem NATO w Warszawie w 2016 roku mówił o konieczności zwiększenia nakładów na obronność. Również BBN - jak wskazał - sygnalizowało po prezentacji wyników Strategicznego Przeglądu Obronnego w 2017 roku, że zakładany w nim rozwój Sił Zbrojnych nie będzie możliwy w ramach ówczesnego poziomu finansowania.

Soloch podkreślił też, że zwiększając wydatki na obronność, powinno uwzględnić się również inne potrzeby oraz możliwości gospodarcze państwa.

"Mam nadzieję, że apel prezydenta spotka się ze zrozumieniem i zainicjuje dyskusję na ten temat" - podkreślił szef BBN.

