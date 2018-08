W największej kopalni miedzi na świecie - Escondida, w Chile - prawdopodobnie nie dojdzie do strajku pracowników, bo oferta płacowa, jaką otrzymali oni od władz koncernu BHP Billiton Ltd., do której należy Escondida, jest dla nich satysfakcjonująca.

Związkowcy z Escondida, którzy analizowali propozycje płacowe zgłoszone przez BHP Billiton, wskazują, że odbierają je "z całkowitą satysfakcją".

Głosowanie w sprawie przyjęcia tej oferty przez wszystkich pracowników Escondida zakończy się w piątek.

"Pracownicy oceniają, że to prawdziwy sukces" - napisano w komunikacie związku zawodowego Union No. 1 w Escondida.

Rozmowy "płacowe" związkowców z kopalni Escondida z władzami firmy trwały 3 miesiące, a informacje na ten temat były pilnie śledzone przez graczy z rynków miedzi, którzy obawiali się - w razie niepowodzenia negocjacji - akcji strajkowej i przerwy w produkcji miedzi. Ostatnio taka przerwa strajkowa - w 2017 r. - trwała 44 dni.

W czwartek na LME w Londynie miedź zyskała 137 USD, czyli 2,4 proc. do 5.938,00 USD za tonę.

Dzień wcześniej "czerwony" metal staniał o 4 proc.

Od "szczytu" 7.332,0 USD za tonę notowanych w czerwcu miedź straciła ok. 18 proc.