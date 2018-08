"Zamówione przez BVG pojazdy to te same, które w 2017 roku zdobyły nagrodę 'Bus of the Year' – Solaris Urbino 12 electric. W Berlinie od kilku lat, jeździ już 5 sztuk autobusów elektrycznych Solarisa, natomiast dzięki nowemu zamówieniu dołączy do nich kolejnych 15 bezemisyjnych pojazdów z logo zielonego jamnika" - czytamy w komunikacie.



Autobusy bateryjne dla Berlina napędzane będą osiami ze zintegrowanymi silnikami trakcyjnymi. Energia elektryczna magazynowana będzie w zestawie baterii typu Solaris High Energy o łącznej pojemności 240 kWh, a jej uzupełnianie odbywać się będzie poprzez gniazdo plug-in, tak jak dzieje się to standardowo w przypadku autobusów elektrycznych Solaris. W autobusach dla Berlina zamontowana będzie m.in. klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej. Kolejnym udogodnieniem dla pasażerów będzie 10 podwójnych gniazd USB, które umożliwiają ładowanie urządzeń mobilnych w trakcie podróży. Pojazdy pomieszczą maksymalnie 65 pasażerów, z czego 28 na miejscach siedzących. Osiem siedzeń dostępnych będzie z niskiej podłogi ułatwiając zajęcie miejsca przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, podano także.



W sumie po ulicach niemieckich miast jeździ już łącznie 27 autobusów elektrycznych marki Solaris, m.in. w: Brunszwiku, Hanowerze, Hamburgu, Frankfurcie czy w Dreźnie, przypomina producent.



Solaris Bus & Coach jest polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Solaris Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma wyprodukowała ponad 16 000 pojazdów, które jeżdżą po drogach ponad 30 krajów w ponad 600 miastach.



