"Praktycznie od miesiąca na krajowym rynku detalicznym nie obserwujemy większych zmian cen. Mijający tydzień również nie przyniósł zmian tego stanu rzeczy i sytuacja taka może potrwać do końca wakacji. Aktualnie za litr benzyny Pb95 płacimy średnio w kraju 5,08 PLN/l co oznacza spadek o 1 gr./l w skali tygodnia. Na niezmienionym poziomie 5 PLN/l pozostały ceny oleju napędowego. Autogaz natomiast potaniał 4 gr./l do 2,32 PLN/l" - napisano w raporcie.

"Hurtowe ceny benzyn i diesla wzrosły w skali tygodnia około 4 gr./l netto, tak więc ceny paliw na stacjach powinny nadal pozostać stabilne tym bardziej, że na rynku hurtowym od kilku tygodni nie obserwujemy wyraźniejszej tendencji" - dodano.

Zmiana cen w okresie od 17.08.2017 do 16.08.2018 w złotych za litr i proc.: