EBI udostępni w Polsce ok. 398 mln zł finansowania na OZE i efektywność energet.



Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), jako menadżer funduszu funduszy, prowadzi działania w kierunku wyłonienia pośredników finansowych dla programów finansowania dłużnego odnawialnych źródeł energii (OZE) – o wartości ok. 91 mln zł - i działań na rzecz efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach - o wartości ok. 307 mln zł, poinformował ISBnews fund and structuring officer EBI Paweł Paszczyk.

"W ramach regionalnych programów operacyjnych, w których pełnimy rolę menadżera funduszu funduszy, prowadzimy negocjacje na rzecz wyłonienia pośredników finansowych dla finansowania energii odnawialnej w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim" – powiedział Paszczyk w rozmowie z ISBnews.

Program finansowania OZE będzie skierowany do podmiotów z branży energetyki. Jego wartość to ok. 91 mln zł.

"W zakresie efektywności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzone są obecnie negocjacje z wytypowanymi pośrednikami finansowymi. Po podpisaniu umów, jeszcze w tym roku będą otwarte nabory dla odbiorców programu " - wskazał także przedstawiciel EBI.

Działanie to będzie realizowane w województwie śląskim i kujawsko-pomorskim, a jego wartość to ok. 307 mln zł

EBI jako menadżer funduszu funduszy zarządza częścią środków z regionalnych programów operacyjnych. Instytucja pełni tę rolę w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i śląskim. W dziedzinie energetyki finansowane są działania z zakresu efektywności energetycznej – dla mieszkalnictwa oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw – oraz odnawialnych źródeł energii. W przypadku każdego z działań wybierany jest polski pośrednik finansowy.

Przykładem takiego działania są niedawno podpisane umowy z Getin Noble Bankiem na łączną kwotę 273 mln zł (równowartość około 64 mln euro), których celem jest zapewnienie kredytów na niezbędną termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w województwach pomorskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.

"Są to projekty, które mają zwiększyć efektywność energetyczną, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i podnieść jakość życia mieszkańców przez obniżenie ich kosztów energetycznych i też zmniejszenie obciążeń dla środowiska" – wskazał Paszczyk.

Łączna kwota na wszystkie działania dla energetyki jakie prowadzi obecnie EBI (w tym dla mieszkalnictwa, MŚP i na OZE) to 692 mln zł.

Wcześniej w tym roku EBI podpisał trzy umowy operacyjne o wartości 378 mln zł (równowartość około 85 mln euro) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, których celem jest wspieranie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w województwach pomorskim, mazowieckim i śląskim.

