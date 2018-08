Jak wyjaśnił w ogłoszeniu PKN Orlen, w zakresie planowanego zadania jest budowa rurociągu produktowego o długości ok. 18,5 km i włączenie nowej magistrali do już istniejącej, należącej do PERN, spółki zajmującej się tłoczeniem i magazynowaniem na terenie kraju ropy naftowej i paliw płynnych. Oferty w postępowaniu płockiego koncernu można składać do 22 sierpnia.

PMRiP Góra należy do spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli (IKS) „Solino” z grupy PKN Orlen. IKS informowały wcześniej, iż dzięki zrealizowanym w latach 2011-15 inwestycjom PMRiP Góra osiągnął docelową wielkość ponad 6 mln metrów sześc. pojemności - to 12 kawern, z czego 7 na ropę naftową, a 5 na paliwa.

Zgodnie z przyjętym przez Rade Ministrów w 2017 r. dokumentem „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” spółki PKN Orlen mają sprzedać na rzecz PERN m.in. takie aktywa, jak: rurociąg Żółwieniec - PMRiP Góra oraz rurociąg PMRiP Góra - Wielowieś, a także projekty inwestycyjne mające na celu dostosowanie PMRiP Góra do wymagań ustawy o zapasach – w zakresie rurociągów naftowych i paliwowych.

W dokumencie zaznaczono, że to PERN zrealizuje zadania inwestycyjne dotyczące rurociągów naftowych i paliwowych umożliwiające dostosowanie PMRiP Góra do wymagań ustawy o zapasach w zakresie okresu uwolnienia całości zapasów interwencyjnych przy pełnym wykorzystaniu pojemności magazynu.

„Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” zawiera plan działań, który obejmuje spółki Skarbu Państwa lub z jego udziałem, a dotyczy budowy nowej infrastruktury logistycznej i zmianę struktury infrastrukturalno-właścicielskiej w sektorze naftowym. Celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa, w tym także bezpieczeństwa paliwowego.

W marcu PKN Orlen i PERN zawarły porozumienia dotyczące realizacji rządowej polityki dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Oba podmioty uzgodniły m.in. modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej ropy naftowej między PMRiP Góra a rafinerią PKN Orlen w Płocku.

Jedno z zawartych wówczas porozumień zakłada budowę przez PERN rurociągu produktowego między bazą paliwową spółki w Boronowie a należącym do grupy płockiego koncernu terminalem paliw w Trzebini, obsługującym głównie aglomerację śląską, region o wysokiej konsumpcji paliw. W ostatnim czasie PERN ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem prawa do terenu pod budowę rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia.

Możejki zaczną przynosić zyski? Transport paliw z Orlen Lietuva będzie łatwiejszy