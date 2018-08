Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały w piątek, że przeprowadzone w lipcu testy potwierdziły zdolność chętnych do udziału w tym mechanizmie do redukcji zużycia w razie potrzeby. W odpowiedzi na wezwanie wszyscy wykonawcy złożyli propozycję sprzedaży i z wynikiem pozytywnym przeprowadzili obowiązkowy test redukcji - podały PSE. Tym samym potwierdzono zdolność wykonawców do realizacji usługi o zakontraktowanych parametrach - podkreślił operator.

DSR (Demand Side Response) jest wdrażanym w wielu krajach na szerszą skalę mechanizmem pomagającym w utrzymaniu stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego w szczytach obciążenia. Operator systemu kontraktuje usługi redukcji poboru mocy, umowa przewiduje m.in. wielkość redukcji i czas trwania. W razie potrzeby - w praktyce przy najwyższych obciążeniach systemu, np. w czasie upałów - wysyła sygnał do odpowiednich kontrahentów. Ograniczają oni wtedy swoje zużycie energii, zmniejszając tym samym obciążenie systemu i poprawiając bezpieczeństwo jego pracy. Operator wymaga zdolności do redukcji o odpowiednio dużą moc, mniejsze od tego progu oferty zbierają w grupę tzw. integratorzy.

Przeprowadzone przez PSE testy dotyczyły uczestników tzw. Programu Gwarantowanego. Pozytywny wynik testu jest koniecznym warunkiem do rozpoczęcia świadczenia usług DSR.

W tym roku rozstrzygnięto przetargi na usługę DSR w ramach Programu Gwarantowanego - opłata za gotowość i wykonanie redukcji; podmiot ma obowiązek zredukować moc na wezwanie PSE - oraz Programu Bieżącego - opłata za wykonanie redukcji. Obecnie w ramach Programu Gwarantowanego w pakiecie letnim - od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku oraz od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku - PSE mają podpisane 10 umów.

W Programie Gwarantowanym w pakiecie zimowym - od 1 października 2018 roku do 31 marca 2019 roku - PSE mają podpisane umowy z sześcioma podmiotami. W obu pakietach redukcja mocy wynosi 500 MW.

W ramach Programu Bieżącego PSE mają podpisane umowy z pięcioma podmiotami na okres od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Maksymalną stawkę za redukcję poboru mocy o 1 MW w ciągu godziny ustalono w przetargu w Programie Gwarantowanym na 13 tys. 815 zł - to kilkadziesiąt razy więcej niż koszt zakupu 1 MWh energii w normalnych warunkach.

PSE pracuje także nad usługą w ramach Programu Bieżącego Uproszczonego - jest on skierowany przede wszystkim do mniejszych przedsiębiorstw. Różnice w stosunku do Programu Bieżącego to m.in. jedna metoda wyznaczenia profilu bazowego, brak kar za niewykonanie usługi oraz powszechna certyfikacja techniczna obiektów redukcji bez konieczności składania wniosków.

Mechanizm DSR będzie również dopuszczony do udziału w rynku mocy na podobnej zasadzie działania - zamiast dostarczenia niezbędnej mocy do systemu, zredukuje obciążenie. W wielu przypadkach DSR jest w stanie zastąpić budowę nowych źródeł energii, zwłaszcza tzw. szczytowych, pracujących jedynie w momentach najwyższego obciążenia.