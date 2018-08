Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 spadł o 2 proc. i znalazł się na najniższym poziomie od 24 lipca 2018 roku, wyniósł bowiem 2.217,7 pkt. W kończącym się tygodniu WIG20 poruszał się w przedziale 2.217,7 - 2.285,1 pkt. Obroty na walorach blue chipów wyniosły 492 mln zł.

Mocną zniżkę zaliczył także WIG (-1,3 proc.) i wyniósł 58.130,9 pkt.

Lekko nad kreską sesję zakończyły sWIG80 (+0,1 proc.) i mWIG40 (+0,04 proc.) i wyniosły kolejno 12.810 pkt. i 4.240 pkt.

Wśród blue chipów, najmocniej w piątek stracił KGHM (-4,55 proc.). Wyniki KGHM za drugi kwartał okazały się wyższe od oczekiwań, jednak według analityków zaskoczenie odnosi się tylko do danych kwartalnych i nie wpłynie na długoterminowe prognozy dla spółki.

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w drugim kwartale 2018 roku 1,391 mld zł wobec 1,282 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się o 12,7 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,234 mld zł. Przychody grupy wyniosły 5,157 mld zł wobec 4,802 mld zł przed rokiem. Sprzedaż grupy była o 1,6 proc. wyższa od oczekiwań analityków.

Zysk netto grupy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w drugim kwartale wyniósł 172 mln zł wobec 96 mln zł rok wcześniej. Wynik był o 68 proc. niższy od oczekiwań analityków - eksperci ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że zysk netto wyniesie 533,9 mln zł.

Na zamknięciu kurs KGHM wyniósł 84 zł i jest on obecnie najniższy od 28 marca 2018 roku, kiedy to - w ujęciu intraday - cena jednej akcji miedziowego koncernu dotarła do 82,24 zł.

Prezes KGHM - Marcin Chludziński, poinformował, iż nowy zarząd KGHM prowadzi obecnie przegląd „strategiczny” firmy i planuje jak najszybciej ogłosić jego wnioski. Spółka jest spokojna o wykonanie całorocznych planów produkcyjno-sprzedażowych.

O 0,6 proc. spadła wycena LPP (do 8.720 zł). Spółka podała, że po uruchomieniu w modelu franczyzowym pierwszego salonu Reserved w Tel Awiwie, planuje otwarcie kolejnego sklepu w Izraelu w pierwszej połowie 2019 roku.