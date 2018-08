Pieniądze pochodzą z UE z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

"Chcemy wesprzeć szpitale oraz jednostki, które świadczą usługi medyczne na rzecz osób chorych na nowotwory. Dofinansowanie remontów takich placówek czy zakupu nowoczesnego wyposażenia do diagnostyki i terapii z pewnością pomoże zwiększyć dostęp mieszkańców do opieki medycznej i poprawić warunki leczenia" - powiedział PAP wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno. Dodał, że to ważne, bo w kraju rocznie na nowotwory zapada 140 tys. osób i liczba chorych rośnie.

Nabór wniosków konkursowych potrwa od 10 do 21 września. Rozstrzygnięcie planuje się na grudzień 2018 r.

Po ostatnich zmianach w podlaskim regionalnym programie operacyjnym (RPO), na które zgodziła się Komisja Europejska, ogólna suma pieniędzy na dotacje na wszystkie inwestycje w ochronę zdrowia ma być o 6 mln euro większa niż pierwotnie planowano. Pieniądze zostaną przesunięte z puli zarezerwowanej poprzednio na projekty informatyczne związane z e-zdrowiem - informował wcześniej urząd marszałkowski.

W ostatnich miesiącach urząd marszałkowski podpisał ze szpitalami umowy o dotacjach z RPO na łącznie 10 mln zł. Pieniądze te mają służyć poprawie jakości usług. Do końca lipca szpitale składały wnioski na inwestycje w takich dziedzinach, jak geriatria, opieka długoterminowa i paliatywna (łączna kwota w konkursie wyniosła 15,5 mln zł).(PAP)

Autor: Izabela Próchnicka