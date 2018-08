"Przeznaczymy największe kwoty (...) przeznaczymy znacząco więcej środków na kompensację również dla rolników w związku z suszą, która tak dotkliwie dotknęła cały nasz kraj, czy prawie cały nasz kraj, w szczególności rolników. To będą dwa razy wyższe sumy albo i więcej niż to, co przeznaczył PSL" - powiedział Morawiecki.

"Stoimy przed wielką szansą, żeby Polska (...) rozwijała się tak na poziomie samorządu, małych zapomnianych gmin czy powiatów. Tak jak pokazaliśmy, że można się rozwijać na poziomie całego kraju. Właśnie parę dni temu eurostat podał wyniki - mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej i stoimy przed wielką szansą" - dodał.

Zdaniem premiera, cele postawione przez rząd uda się zrealizować, jeżeli "wybierzemy właściwych gospodarzy".

W roku 2015 rząd przeznaczył na pomoc "suszową" dla rolników 450 mln zł. Otrzymali ją rolnicy, których straty wyniosły co najmniej 30 proc. produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Pomoc wyniosła 800 zł na hektar dla rolników posiadających sady i krzewy owocowe oraz 400 zł na hektar dla pozostałych pod warunkiem, że ubezpieczyli oni połowę upraw.

>>> Czytaj też: Skutki starzenia się społeczeństwa poniosą emeryci