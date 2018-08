Dariusz Krawczyk został odwołany z funkcji prezesa Polnordu



Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polnordu odwołała Dariusza Krawczyka z funkcji prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Marcinowi Moszowi na nie dłużej niż 3 miesiące, podała spółka.

"Rada nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 17.08.2018 r. podjęła uchwałę o odwołaniu z zarządu spółki dotychczasowego prezesa zarządu pana Dariusza Krawczyka" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie oddelegowano członków rady nadzorczej Marcina Mosza i Piotra Woźniaka do wykonywania obowiązków odpowiednio prezesa i członka zarządu spółki do dnia powołania członków zarządu spółki, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące, podano także.

Dariusz Krawczyk był prezesem Polnordu od 1 lutego 2016 r.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)