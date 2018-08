BioMaxima została wyłącznym dystrybutorem systemu Accelerate Pheno w Polsce



Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - BioMaxima podpisała umowę na wyłączną dystrybucję w Polsce produktów amerykańskiej firmy Accelerate Diagnostics, Inc. podała spółka. Dzięki umowie BioMaxima stanie się dystrybutorem platformy Accelerate Pheno przeznaczonej do szybkiej identyfikacji patogenów i oznaczenia ich wrażliwości na antybiotyki w leczeniu sepsy.

"Sepsa stanowi poważny problem w Polsce. Na oddziałach intensywnej terapii śmiertelność spowodowana tym zakażeniem przekracza dzisiaj 50%. Co roku z powodu sepsy umiera co najmniej 20 tys. osób. Chcielibyśmy, aby te statystyki zmieniły się dzięki Accelerate Pheno, który od września będzie dostępny w naszym kraju" - powiedział prezes Łukasz Urban, cytowany w komunikacie.

Według spółki system Accelerate Pheno ma potencjał, aby zrewolucjonizować leczenie sepsy. Według obowiązujących algorytmów postępowania, po stwierdzeniu podejrzenia sepsy rozpoczyna się tzw. terapię empiryczną, podając pacjentowi kilka antybiotyków o szerokim zakresie działania, aby zwalczyć większość prawdopodobnych patogenów, mogących być przyczyną zakażenia. Następnie, na podstawie badań diagnostycznych które trwają obecnie, w zależności od stosowanego systemu, od 30 do 72 godzin, optymalizuje się terapię lekową.

"System Accelerate Pheno pozwala lekarzom optymalizować terapię antybiotykową średnio o 24 do 40 godzin szybciej niż dotychczas dostępne najszybsze metody diagnostyczne. Końcowy wynik oznaczenia zawiera identyfikację patogenu, potwierdzenie obecności jednego drobnoustroju, fenotypy wrażliwości w kategoriach MIC, fenotypy oporności, interpretację wrażliwości, eksperckie zasady interpretacji, oraz wartości graniczne wg CLSI/EUCAST. Dostęp do wyników możliwy jest z dowolnego miejsca poprzez zabezpieczoną sieć" - czytamy dalej.

Jak podaje spółka, globalny rynek badania lekowrażliwości (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 roku został oszacowany na 2,71 miliarda USD i przewiduje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,1% rocznie, osiągając w 2022 roku wartość 3,47 miliarda USD (BusinessWire, maj 2018).

"Widzimy duży potencjał na polskim rynku dla tej przełomowej technologii, obserwując jak szybko jest adaptowana na świecie. Na koniec czerwca 2018 roku globalnie było zainstalowanych łącznie 430 urządzeń Accelerate Pheno, z czego 118 to już przynoszące przychody, komercyjne instalacje. Tempo adaptacji można docenić, jeżeli weźmie się pod uwagę, że system otrzymał od FDA zgodę na wprowadzenie na rynek dopiero w lutym 2017 roku. Oceniamy, że w Polsce docelowo kilkanaście dużych ośrodków klinicznych może być zainteresowanych systemami Accelerate Pheno, generując średnio jednostkowe zamówienia na testy na poziomie 500 tys. zł rocznie" - powiedział Urban.

Accelerate Diagnostics, Inc. to spółka notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych NASDAQ, która należy do najszybciej rozwijających się firm w branży IVD w ostatnich latach. Accelerate Pheno, instrument przeznaczony do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów z dodatniego posiewu krwi i oznaczania ich lekowrażliwości. System gwarantuje uzyskanie wyniku identyfikacji z dodatnich posiewów krwi już w 90 minut, a kompletnego wyniku, łącznie z oznaczeniem lekowrażliwości, podawanym jako MIC (minimalne stężenie hamujące) maksymalnie w ciągu 7 godzin.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Jest notowana na NewConnect od czerwca 2010 r.

(ISBnews)