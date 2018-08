"W niedzielę, 19 sierpnia kolejne dwa pojazdy Pesa Link opuściły bydgoską fabrykę i wyruszyły do Niemiec. Oznacza to, że w Sauerland jest już 10 dwuczłonowych Linków serii BR632. DB Regio rozpoczęło eksploatację testową tych pojazdów z pasażerami na liniach w rejonie Dortmundu. Do końca października dostarczonych zostanie 20 pojazdów BR632, które od 1 listopada rozpoczną regularne przewozy w tym regionie" - czytamy w komunikacie.



Produkcja pozostałych pojazdów trwa, ostatnie BR633 do rejonu Sauerland będą dostarczone do marca 2019 r., podano także.



Pod koniec lipca Pesa podała, że otrzymała od EBA (niemieckiego odpowiednika Urzędu Transportu Kolejowego) homologację dla spalinowego pojazdu Link w wersji trójczłonowej (BR633). Oznaczało to, że obydwa typy pojazdu Link produkowane przez Pesa Bydgoszcz dla Deutsche Bahn, dwuczłonowy (który uzyskał homologację wcześniej) i trójczłonowy, zostały dopuszczone do ruchu na terenie Niemiec.



Producent przypomniał też, że DB zamówiło 71 pojazdów tego typu.



Pesa Bydgoszcz to polski producent niemal wszystkich rodzajów pojazdów szynowych - pociągów elektrycznych i spalinowych, lokomotyw oraz tramwajów; zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru. Jej pojazdy są eksploatowane w Polsce, Włoszech, Niemczech, Rosji, Czechach, na Węgrzech, Ukrainie, Litwie, Białorusi i w Kazachstanie. Firma zatrudnia ok. 4 tys. pracowników.



