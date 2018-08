RYNEK WALUTOWY

"W naszej ocenie bieżący tydzień powinien być czasem korekty w ostatnim dynamicznym trendzie wzrostowym pary USD/PLN motywowanym zwyżką awersji do ryzyka. W tym tygodniu (...) powinno dojść do uspokojenia sytuacji na rynkach, co powinno częściowo ograniczać apetyt amerykańskiego dolara. Na gruncie analizy technicznej zniżkę kursu USD/PLN hamować będą poziomy 3,73 i 3,7087. Od góry notowania +zabezpiecza+ bariera 3,8086" - napisali w raporcie analitycy Banku Millennium.

Spodziewają się oni również zwyżki kursu eurodolara, zaś w przypadku EUR/PLN prognozują względną stabilizację w okolicy obecnie obserwowanego pułapu 4,30.

"Kurs EUR/PLN koncentruje się wokół bariery 4,30 i w naszej ocenie – o ile na rynek nie napłyną nowe informacje – powinien oscylować wokół tego poziomu także i w tym tygodniu. Źródłem zmienności okazać się mogą przede wszystkim wydarzenia zewnętrzne w tym opisy z posiedzeń największych banków centralnych oraz wystąpienia przedstawicieli Fed podczas corocznego sympozjum w Jackson Hole. Liczne publikacje krajowe nie powinny w istotny sposób wpływać na wycenę polskich aktywów" - dodali.

W środę i czwartek protokoły z ostatnich posiedzeń opublikują amerykańska Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny.

RYNEK DŁUGU

W minionym tygodniu rentowności polskich obligacji na krótkim końcu krzywej pozostały bez zmian, na środku spadły o 1 pb, a na długim - wzrosły o 1 pb.

W opinii analityków Banku Millennium, nastroje na polskim rynku długu pozostaną pod wpływem czynników zewnętrznych.

"Zawirowania na rynku tureckim oraz podwyższona awersja do ryzyka nie będą sprzyjały aktywom z rynków wschodzących, w tym także polskim obligacjom. W ostatnich dniach sytuacja na rynku tureckim ustabilizowała się po wcześniejszej gwałtownej przecenie, jednak wciąż będzie ona źródłem zawirowań na rynkach globalnych, szczególnie w kontekście obniżki ratingu Turcji przez agencję S&P oraz Moody’s" - napisali w raporcie.

Agencja Moody's obniżyła długoterminowy rating Turcji do "Ba3" z "Ba2" i zmieniła perspektywę ratingu na negatywną. Również w piątek o obniżce ratingu długoterminowego zadłużenia Turcji w walucie obcej do "B+", a w walucie lokalnej do "BB-" poinformowała agencja S&P.

"Źródłem zmienności mogą być także informacje w temacie polityki pieniężnej głównych banków centralnych, szczególnie w kontekście sprawozdań EBC oraz Fed po ostatnich ich posiedzeniach, a także dorocznej konferencji bankierów centralnych w Jackson Hole" - dodali analitycy Millennium.

Jak napisali w raporcie, podwyższona awersja do ryzyka, w związku z kryzysem tureckim będzie premiowała aktywa postrzegane za bezpieczne przystanie, stąd bundy powinny cieszyć się zainteresowaniem inwestorów.

W poniedziałek około godz. 15.30 rentowność dziesięcioletniego bunda jest w miarę stabilna i wynosi 0,3 proc. (najniżej rentowność niemieckiej dziesięciolatki znalazła się 15 sierpnia i wyniosła 0,29 proc.). O 3 pb spada natomiast dochodowość amerykańskiego benchmarku o dziesięcioletnim terminie zapadalności i wynosi 2,84 proc., co jest najniższym poziomem od 13 czerwca 2018 roku.