To najbardziej malownicze, najlepiej zachowane i zamieszkane do dziś osiedle robotnicze z początków XX wieku. Tworzy je kompleks połączonych ze sobą budynków z charakterystycznej czerwonej cegły, skupionych wokół centralnego placu z neobarokowym kościołem św. Anny. Osiedle, znane m.in. z licznych filmów o Górnym Śląsku, od 2011 r. ma status Pomnika Historii.

"Stary Nikiszowiec jest legendą, wizytówką Katowic. To coś, co istnieje w świadomości każdego architekta jako ikona tego miejsca. Traf chciał, że działka pod zabudowę w ramach programu Mieszkanie Plus jest położona w sąsiedztwie, w ten sposób architektura starego Nikiszowca stała się dla nas inspiracją" – powiedział w poniedziałek PAP architekt i wspólnik w pracowni 22Architekci, która przygotowała koncepcję nowego osiedla, Aleksander Drzewiecki.

"Musieliśmy bardzo kreatywnie podejść do projektowania, aby mimo niewysokiego budżetu uzyskać wartość architektoniczną i zachować nawiązanie do tej tradycyjnej zabudowy" – dodał.

Zamiast czerwonej cegły elewacje Nowego Nikiszowca pokryje specjalny rodzaj tynku o szlachetnej fakturze, w kolorystyce nawiązującej do mieniących się odcieni cegły. Typowe dla Śląska, pomalowane na czerwono okiennice będą „zacytowane” w postaci akcentu w nadprożach okiennych. Podobnie jak w starym Nikiszowcu zaplanowano centralny, reprezentacyjny plac oraz kameralne podwórka, gdzie projektanci przewidzieli możliwość zakładania przez mieszkańców społecznych ogródków.

Osiedle przy ul. Górniczego Dorobku będzie się składało z trzech kwartałów, znajdzie się tam 513 mieszkań o średniej powierzchni ok. 60 m kwadratowych. Od historycznego pierwowzoru odróżni je jednak kaskadowa zabudowa, wynikająca z faktu, że jest położone na Mrówczej Górce, a różnica wysokości w terenie wynosi aż 6 m. M.in. z tego powodu inwestycja jest wyzwaniem również z konstrukcyjnego punktu widzenia. W tym rejonie Katowic przez blisko 200 lat działała kopalnia węgla kamiennego Wieczorek.

"Szczęśliwie teren inwestycji znajdował się i nadal pozostaje poza wpływem i granicami obszaru górniczego tej kopalni. Warunki panujące w podłożu inwestycji określono jednak jako złożone, a lokalnie jako skomplikowane. Wymagało to od nas rzetelnej, obszernej, czasochłonnej analizy warunków gruntowo-wodnych, popartej licznymi nowoczesnymi badaniami z wykorzystaniem georadaru czy sondowań DPL i CPT. To pozwoliło na bezpieczne posadowienie obiektów" – powiedział PAP prezes firmy PF Projekt, która odpowiadała za konstrukcyjną część projektu, Arnold Prasalski.

Planowany termin oddania mieszkań najemcom to III kwartał 2020 r.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany w październiku 2016 r. w Katowicach, z udziałem m.in. ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. (PAP)

Autorka: Anna Gumułka