Od początku tego roku otwarto zaledwie 44 km szybkich tras. To np. odcinek drogi S3 z Lubina do Legnicy czy fragment S8 na granicy Mazowsza i Podlasia. Na szczęście na tym się nie skończy. Według zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do końca roku ma być gotowych jeszcze ponad 334 km nowych odcinków.