Inpro planuje emisję obligacji o łącznej wartości do 20 mln zł



Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Inpro planuje przeprowadzić do końca br. emisję 3-letnich obligacji, zabezpieczonych, na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka w komunikacie.

"Zarząd Inpro informuje, iż podjął decyzję o zamiarze emisji obligacji 36-miesięcznych, zabezpieczonych, na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 20 000 000 zł. Zabezpieczenie emisji stanowić będzie hipoteka umowna na nieruchomości hotelowej 'Dom Zdrojowy' zlokalizowanej w Jastarni" - czytamy w komunikacie.

Emisja obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, podano także.

"Zarząd zamierza dokonać emisji do końca bieżącego roku z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od popytu na rynku obligacji" - czytamy także.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła 739 szt. w 2017 r.

(ISBnews)