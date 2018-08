Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 wzrósł o 0,8 proc., do 2.236,1 pkt., WIG poszedł w górę o 0,4 proc. i wyniósł 58.371 pkt.

Pod kreską sesję zakończyły mWIG40 (-0,3 proc.) oraz sWIG80 (-0,8 proc.) i wyniosły kolejno 4.225,97 pkt. i 12.705,5 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 646 mln zł, z czego blue chipy wygenerowały 445 mln zł.

Wśród komponentów WIG20 najmocniej wzrósł kurs CD Projektu (+3,4 proc., do 210 zł). CD Projekt powołał nową spółkę, Spokko, która będzie realizowała nieogłoszony jeszcze projekt na urządzenia mobilne. CD Projekt objął w Spokko większościowy pakiet udziałów, a pozostałe mają przypaść osobom odpowiedzialnym za proces produkcji i koncepcję projektu.

Najmocniej spadł kurs PGE (-4,4 proc.), wyznaczając nowe historyczne minima (8,58 zł).

Mocno wzrosła wycena Vivid Games, aż o 16,7 proc., do 3,99 zł za akcję. Podrożały także walory 11 bit studios (+3,4 proc., do 460 zł).

11 bit studios podało w komunikacie, że planuje wydać wersję gier "This War of Mine", "Beat Cop", "Moonlighter" oraz "Children of Morta" na konsolę Nintendo Switch. Pierwsza gra, "This War of Mine", ma trafić na Nintendo Switch w listopadzie 2018 roku.

We wtorek, 21 sierpnia, w Kolonii rozpoczną się Gamescom 2018 - jedne z największych targów gier na świecie. Spośród polskich przedstawicieli tej branży zaprezentują się m. in. CD Projekt, 11 bit Studios, Vivid Games, CI Games, czy PlayWay.

W poniedziałek zniżkowały kursy CI Games (-6,5 proc. do 1,44 zł) oraz PlayWaya (-2,5 proc., do 158,5 zł).

Poniedziałek nie był dobrym dniem dla trzech spółek, w których większościowym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki - Idea Banku (-28,5 proc.), Getin Holdingu (-23,1 proc.) oraz Getin Noble (-13,8 proc.).

Jak poinformował Getin Holding w komunikacie, rezerwy i odpisy Idea Banku obciążą skonsolidowany wynik finansowy grupy Getin Holding za II kwartał 2018 roku łącznie na 318 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy grupy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą 173 mln zł.

O 4 proc. wzrósł kurs Play, który wysokością obrotów (58 mln zł) ustąpił jedynie największemu polskiemu bankowi, PKO BP (65 mln zł).

O 61,6 proc. podrożały akcje Krezusa, po informacji, że Krezus ma zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze przejęcia Walcowni Metali Dziedzice. W styczniu 2018 roku Krezus podpisał z Boryszewem list intencyjny ws. zakupu 100 proc. akcji Walcowni za około 160 mln zł.

Cognor spodziewa się w III kwartale tego roku dobrego wyniku EBITDA, ale niższego niż osiągnięty w drugim kwartale. W II kwartale Cognor miał 62,1 mln zł EBITDA wobec 32,8 mln zł rok wcześniej. Kurs spółki wzrósł o 1,5 proc.

W momencie zamknięcia sesji na warszawskim parkiecie, na giełdach zachodnioeuropejskich również dominowały wzrosty. DAX rósł o 1,1 proc., CAC szedł w górę o 0,9 proc., EuroStoxx zwyżkował o 0,7 proc. Na Wall Street spośród głównych indeksów pod kreską znajdował się jedynie Nasdaq (-0,3 proc.).