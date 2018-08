"Prowadziliśmy rozmowy na ten temat, nadal je prowadzimy, to jest kwestia wewnątrzkrajowych dyskusji, z jednej strony o charakterze wojskowym, ale z drugiej strony także i biznesowym, bo to jest kwestia także i polskiego przemysłu stoczniowego, ale zapewniam, że żaden temat nie jest zamknięty" – powiedział prezydent Duda polskim dziennikarzom w Sydney pytany o to, czy Polska zrezygnowała z pomysłu zakupu od Australii fregaty typu Adelaide.

Wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Australii towarzyszy delegacja MON z szefem resortu Mariuszem Błaszczakiem na czele.

Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił w ubiegłym tygodniu PAP, że jednym z "kluczowych wymiarów" wizyty prezydenta w Australii będą sprawy związane z bezpieczeństwem, a w tym rozmowy w sprawie zakupu przez Polskę fregat rakietowych typu Adelaide.

W piątek w mediach pojawiły się informacje, że Polska może nie zakupić australijskich fregat. Zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała powiedział w piątek PAP, że ewentualne pozyskanie australijskich fregat, jako rozwiązanie pomostowe, jest kierunkiem wartym rozważenia do czasu, kiedy polski przemysł stoczniowy nabędzie kompetencji do produkcji tego rodzaju okrętów.

Wtorek jest czwartym dniem wizyty prezydenta w Australii. W poniedziałek w stolicy kraju w Canberrze Andrzej Duda odbył cykl rozmów politycznych. Spotkał się i rozmawiał w cztery oczy z premierem Malcolmem Turnbullem, a także gubernatorem generalnym Peterem Cosgrove’em.

Odbyły się także rozmowy dwustronne, w których obok prezydenta uczestniczył m.in. szef MON Mariusz Błaszczak i australijski minister przemysłu obronnego Christopher Pyne oraz szefowa MSZ Julie Bishop.

We wtorek przed południem miejscowego czasu prezydent zainaugurował w Sydney Polsko-Australijskie Forum Energetyczne. Następnie wziął udział w otwarciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Biuro PAIH w Sydney jest 50 biurem agencji na świecie. (PAP)

Z Sydney Marzena Kozłowska