Prezes KUKE: Wartość dodana branży ubezpieczeń wyniesie ok. 2% PKB w 2018 r.



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Wartość dodana generowana przez branżę ubezpieczeniową powinna utrzymać się na poziomie zbliżonym do 2% PKB w tym roku, prognozuje prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) Janusz Władyczak.

"Skalę wpływu branży ubezpieczeniowej na gospodarkę pokazuje całkowita wartość dodana, generowana przez branżę - 2% PKB, czyli 35,9 mld zł. Sektor jest silny - spodziewamy się więc, że w ujęciu całościowym za 2018 wpływ branży na gospodarkę utrzyma się na zbliżonym poziomie. Ubezpieczyciele wraz z sektorem bankowym stanowią fundament zdrowego systemu gospodarczego kraju, dzięki któremu przedsiębiorstwa czują się bezpieczniej prowadząc swoją bieżącą działalność. Istotną rolę w tej działalności odgrywa kredyt kupiecki, a branża ubezpieczeniowa zapewnia jego zabezpieczenie chroniąc płynność i kondycję finansową wielu przedsiębiorstw" - powiedział Władyczak, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), w 2017 r. towarzystwa ubezpieczeniowe obejmowały ochroną obrót firm wart 488 mld zł - w tym ponad 377 mld zł obrotu krajowego i ponad 110 mld zł eksportowego - czyli równowartość jednej czwartej PKB Polski.

"Obrazuje to jak istotną rolę i przełożenie na kondycję polskiej gospodarki mają ubezpieczenia należności. Trend ten powinien zostać utrzymany" - podkreślił prezes KUKE.

Działalność branży wpływa na bezpieczeństwo Polaków oraz wzrost gospodarczy i standard życia, podkreśliła Korporacja.

"Widoczne tendencje dotyczące ubezpieczeń wskazują, że ich udział w kształtowaniu i stabilizowaniu gospodarki będzie się zwiększał wraz ze wzrostem świadomości społecznej" - podsumowano w materiale.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

