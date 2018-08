Traderzy oceniają skutki osłabienia się dolara USA, co spowodowało wzrost wartości surowców wycenianych w tej walucie i pogorszyło oczekiwania wyników firm w Europie.

Amerykańska waluta traci po komentarzach Donalda Trumpa, który powiedział agencji Reuters, że nie zgadza się z decyzjami Rezerwy Federalnej o podwyżkach stóp procentowych i dodał, że będzie krytykował Fed, jeśli ten będzie kontynuował cykl podwyżek kosztu kredytu.

Globalni inwestorzy czekają na wznowienie rozmów USA-Chiny w sprawie rozwiązania sporu w handlu, który od wielu tygodni ma wpływ na światowe rynki.

We wtorek na giełdach w Europie zwyżkują akcje banków i spółek z sektora energetycznego.

Na rynku walutowym euro umacnia się wobec dolara USA o 0,3 proc. - do 1,1519, najwyżej od ponad tygodnia. Brytyjski funt zyskuje 0,3 proc. do 1,2833 USD, a japoński jen traci 0,05 proc. do 110,09 za dolara.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pkt bazowy do 2,83 proc.

Ropa na NYMEX drożeje o 0,4 proc. do 66,70 USD/b.

Miedź na Comex w N.Jorku zyskuje 0,4 proc. do 2,70 USD za funt.

Złoto drożeje o 0,3 proc. do 1.194,58 USD za uncję.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3399,22 0,16 DAX Niemcy 12358,83 0,22 FTSE 100 W.Brytania 7593,31 0,03 CAC 40 Francja 5383,14 0,06 IBEX 35 Hiszpania 9490,70 0,23 FTSE MIB Włochy 20556,51 0,42

(PAP Biznes)