Marvipol ma przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Gdańsku za 11 mln zł



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Marvipol Development zawarł z British Automotive Gdańsk (BAG), należącą do grupy kapitałowej British Automotive Holding (BAH), przedwstępną umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,44 ha zlokalizowanej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej, podała spółka. Cena nieruchomości wynosi ok. 11 mln zł netto.

"Nieruchomość, której dotyczy umowa, stanowi część nieruchomości nabytej przez BAG w 2017 roku o powierzchni ok. 0,75 ha. Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków nabycia przez emitenta (lub wskazanego podmiotu powiązanego z nim kapitałowo) nieruchomości wraz z przeniesieniem praw do dokumentacji projektowej za łączną cenę w wysokości ok. 11 mln zł netto, na której emitent zamierza zrealizować inwestycję deweloperską" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy przyrzeczonej poprzedzone będzie dokonaniem podziału nieruchomości posiadanej przez BAG na działki o powierzchni odpowiednio 0,44 ha oraz 0,31 ha, przy czym termin na zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości został ustalony najpóźniej na dzień 30 czerwca 2019 roku, podano również.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)