Źródło: PAP

Mimo dobrych wyników gospodarczych Japonii bieda w tym kraju utrzymuje się na poziomie z 2000 roku i dotyczy ok. 15 proc. społeczeństwa - pisze we wtorek EFE. Według władz w tym 126-milionowym kraju jest jedynie 5 tys. bezdomnych, w tym ok. 1,2 tys. w Tokio.