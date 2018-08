Spółki leasingowe z grupy BZ WBK od września br. zmienią nazwę



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - BZ WBK Leasing, BZ WBK F24 i BZ WBK Finanse, spółki leasingowe Banku Zachodniego WBK (BZ WBK), zmienią się na Santander Leasing, Santander F24 i Santander Finanse, podał BZ WBK Leasing. Klienci i partnerzy nie odczują zmian.

"W ślad za decyzją akcjonariuszy BZ WBK o zmianie nazwy na Santander Bank Polska również walne zgromadzenia BZ WBK Leasing i BZWBK F24, a także zgromadzenie wspólników BZ WBK Finanse podjęły decyzje o zmianie nazw odpowiednio na Santander Leasing, Santander F24 oraz Santander Finanse. Zmiana nazw spółek jest bezpośrednim następstwem przynależności do Grupy Santander. Spółki zaczną posługiwać się nowymi nazwami po uzyskaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców, co jest planowane na wrzesień" - czytamy w komunikacie.

"Zmiana marki jest znakiem, jak ważnym rynkiem dla Grupy Santander jest Polska. Za nową nazwą podążać będzie kontynuacja globalnej strategii Grupy, opartej o innowacyjność rozwiązań dopasowanych do cyfrowej transformacji gospodarki. To dla nas szansa na rozwój i poszerzanie oferty z wykorzystaniem międzynarodowych standardów i wieloletniego doświadczenia Grupy Santander" – powiedział prezes BZ WBK Leasing Szymon Kamiński, cytowany w materiale.

Co szczególnie ważne z punktu widzenia klientów, zmiana nazw i logotypów nie będą wymagać podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań czy też kontaktu z przedstawicielami Santander Leasing (wcześniej BZ WBK Leasing) ani dealerami czy importerami leasingowanych przedmiotów. Wszystkie zawarte umowy pozostaną na niezmienionych warunkach, podano także.

Formalnie nowa nazwa zacznie obowiązywać we wrześniu, wraz z dniem rejestracji odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji. Obsługuje ponad 132 mln Klientów, w 13,7 tysiącach oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

BZ WBK Leasing jest częścią grupy kapitałowej BZ WBK. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom z sektora MŚP oraz dużym firmom i klientom korporacyjnym.

(ISBnews)