PKP Cargo oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu przewozu kruszyw i mat. budow.



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - PKP Cargo oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu przewozu kruszyw i materiałów budowlanych w w ciąg najbliższych 3-4 lat, wynika z wypowiedzi prezesa Czesława Warsewicza. W I połowie cała grupa PKP Cargo przewiozła 12,1 mln ton kruszyw i materiałów budowlanych co oznacza wzrost o 35% r/r.

"Potencjał wzrostu przewozów naszej grupie istnieje i tak np. w przypadku kruszyw i materiałów budowlanych będzie ten przewóz realizowany na podobnym poziomie w najbliższych 3-4 latach do 2022 r. W innych segmentach oczekujemy stabilizacji. Wzrostu przewozów oczekujemy także w przewozach intermodalnych" - powiedział Warsewicz podczas konferencji prasowej.

Grupa PKP Cargo w I połowie roku zanotowała 4,4 mln ton w przewozach intermodalnych, co oznacza wzrost o 18,9% r/r.

Według słów Warsewicza, obecne nakłady inwestycyjne kierowane są właśnie w zwiększenie mocy przewozowych, gdyż spółka już teraz wykorzystuje 100% swoich możliwości w tym zakresie.

"W I połowie roku wydaliśmy na inwestycje około 300 mln zł, pozostało ponad 500 mln zł na inwestycje w II połowie roku. Będą one dotyczyły przede wszystkim inwestycji w tabor, czyli zwiększeni naszych mocy przewozowych" - dodał prezes.

Według nowej prognozy wyników finansowych i operacyjnych, nakłady inwestycyjne w tym roku mają wynieść łącznie 878,5 mln zł wobec 1 017,6 mln zł prognozowanych wcześniej.

Zdaniem prezesa, w przypadków przewozów intermodalnych trwają analizy dotyczące ewentualnej akwizycji na tym rynku.

"Jesteśmy bliscy sfinalizowania pewnych działań i za kilka miesięcy będziemy mogli ujawnić więcej szczegółów" - powiedział prezes.

Jednocześnie podkreślił, że prace nad aktualizowaną strategii PKP Cargo są na ukończeniu.

"Aktualizacja strategii jest na końcowym etapie przygotowania, za chwilę będziemy o niej rozmawiać w całej grupie i przedstawimy ją wczesną jesienią, a na pewno przed zimą" - dodał Warsewicz.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)