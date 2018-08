Atlantik nie odpowie na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Pfleiderer Group, podała spółka. >>>>

PKP Cargo podniosło tegoroczne jednostkowe prognozy EBITDA do 781,3 mln zł (o 17,7% wyżej w stosunku do poprzedniej prognozy) i zysku netto do 269,9 mln zł (o 67,8% wyżej w stosunku do poprzedniej prognozy), wynika z komunikatu spółki. Jednocześnie szacowany zysk EBITDA Grupy PKP Cargo wyniesie 904,8 mln zł w 2018 roku, co oznacza wzrost o 16,2% w stosunku do poprzedniej prognozy. >>>>

PKP Cargo odnotowało 53,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 20,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKP Cargo oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu przewozu kruszyw i materiałów budowlanych w w ciąg najbliższych 3-4 lat, wynika z wypowiedzi prezesa Czesława Warsewicza. W I połowie cała grupa PKP Cargo przewiozła 12,1 mln ton kruszyw i materiałów budowlanych co oznacza wzrost o 35% r/r.>>>>

Marvipol Development zawarł z British Automotive Gdańsk (BAG), należącą do grupy kapitałowej British Automotive Holding (BAH), przedwstępną umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,44 ha zlokalizowanej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej, podała spółka. Cena nieruchomości wynosi ok. 11 mln zł netto. >>>>



Ministerstwo Handlu Tajlandii zarejestrowało produkcyjną spółkę joint venture pod firmą Rawlplug-TMAX Corporation Limited, podał Rawlplug.>>>>

Cognor Holding otrzymał od mBanku pełniącego funkcję agenta potwierdzenie, iż zostały spełnione warunki do uruchomienia kredytów zgodnie z umową kredytów zawartą 12 lipca 2018 roku, podała spółka. >>>>

Mercor podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności oraz spółek z grupy kapitałowej, podała spółka. >>>>

Plaza Centers odnotowała 9,77 mln euro skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 6,78 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BZ WBK Leasing, BZ WBK F24 i BZ WBK Finanse, spółki leasingowe Banku Zachodniego WBK (BZ WBK), zmienią się na Santander Leasing, Santander F24 i Santander Finanse, podał BZ WBK Leasing. Klienci i partnerzy nie odczują zmian. >>>>

JHM Development odnotował 8,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 7,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 17,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 23,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Synektik podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Jumo na sprzedaż, dostawę, uruchomienie i opiekę serwisową systemu chirurgii robotycznej da Vinci, produkowanego przez Intuitive Surgical, dla placówki medycznej Szpital Mazovia w Warszawie, podała spółka. >>>>

Asbis wypracował w lipcu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 158 mln USD, wobec 94 mln USD w lipcu 2017 r., co oznacza wzrost o ok. 67%, podała spółka, powołując się na wstępne dane szacunkowe. >>>>

Tauron Dystrybucja Serwis - spółka z grupy Taurona Polskiej Energii - umieści pod ziemią 350 m linii wysokiego napięcia biegnącej przy nowym Osiedlu Różanym w Katowicach, podała spółka. >>>>

Mota-Engil Central Europe przejęła plac budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRiL) przy ul. Podole w Krakowie-Ruczaju, w sąsiedztwie siedziby inwestora - Selvity, podała firma.>>>>

Alibaba Cloud, część Alibaba Group oferująca rozwiązania chmurowe, nawiązała strategiczną współpracę z ABC Data, podały spółki. Celem współpracy jest dostarczanie produktów i usług cloudowych na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, co ma pomóc firmom w wykorzystaniu szans, jakie daje transformacja cyfrowa. >>>>