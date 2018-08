"W środku sezonu budowlanego w Browarach Warszawskich bardzo dużo się dzieje. Trwają prace przy elewacji i wykończeniu biur przy Bramie, bo już na początku 2019 roku przeprowadzą się tu pierwsi pracownicy. Pod koniec roku do użytku oddany zostanie też pierwszy budynek mieszkaniowy. Sprawny wynajem całego pierwszego biurowca pozwala nam ruszyć z pracami nad biurami przy Willi. Rozpoczęliśmy budowę ścian szczelinowych. Do drugiego budynku pracownicy wprowadzą się w 2020 r." - powiedział dyrektor projektu w Echo Investment Michał Gerwat, cytowany w komunikacie.





Zachodnia ściana budynku biura przy Willi stanowić będzie pierzeję ulicy Haberbuscha i Schielego, nazwanej na cześć słynnych wolskich browarników - twórców Browarów Warszawskich. Nazwę tej ulicy wybrali sami warszawiacy spośród trzech nazw zaproponowanych przez Muzeum Warszawy, podano także.

"Swoje biurka w biurach przy Willi (budynek K) będzie miało ok. 1300 pracowników. Biurowiec to 15 100 m2. powierzchni do zagospodarowania. Znajdą się w nim nie tylko biura. Na parterze powstaną przestrzenie na usługi, kawiarnie i sklepy, natomiast dwie najwyższe kondygnacje będą miały zielone tarasy do dyspozycji najemców. Cała przestrzeń Browarów Warszawskich będzie otwarta dla ludzi i zachęcająca do rekreacji, dlatego ruch samochodowy i parkowanie schodzi na dolne kondygnacje" - czytamy dalej.





Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.



(ISBnews)