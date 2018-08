Minister nie sprecyzowała, czy szkolenia z udziałem rosyjskich instruktorów będą odbywać się w Rosji czy w RŚA.

Podpisy pod dokumentem złożyli szefowie resortów obrony Rosji i RŚA, Siergiej Szojgu i Marie-Noelle Koyara.

Jak powiedziała minister Koyara, armia RŚA wymaga przywrócenia zdolności bojowej. Szojgu zaznaczył, że Rosja uważa RŚA za obiecującego partnera w Afryce, a intensyfikacja wojskowej współpracy odpowiada interesom obu krajów.

Wcześniej MSZ Rosji poinformowało, że na początku roku Moskwa "bezinteresownie" wysłała do RŚA broń palną i amunicję oraz cywilnych i wojskowych "instruktorów", którzy mieli szkolić miejscową armię. Uczyniono to, jak zaznaczył resort, w pełnej zgodności z sankcjami Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec tego kraju. RB ONZ wprowadziła embargo na dostawy broni do RŚA po obaleniu w 2013 r. przez muzułmańską koalicję Seleka prezydenta Francois Bozize.

W czerwcu francuska gazeta "Le Monde" pisała o przybyciu do RŚA pięciu wojskowych zwiadowców i 170 cywilnych instruktorów. Oficjalnie mieli szkolić miejscowych wojskowych, jednak, jak powiedzieli gazecie eksperci, chodzi o rosyjskich najemników z prywatnej firmy nazywanej przez media "grupą Wagnera" (od pseudonimu dowódcy).

Grupa Wagnera zdaniem rosyjskich niezależnych mediów rywalizowała o kontrakt na pracę w Republice Środkowoafrykańskiej z również rosyjską firmą najemniczą Patriot. Oficjalnie te informacje nie są potwierdzone. "Nowaja Gazieta" relacjonowała, że wojskowi z Rosji są w ochronie osobistej prezydenta kraju. Media w RŚA podają, że Rosjanie zajmują się także na miejscu świadczeniem pomocy humanitarnej.

O obecności Rosjan w tym kraju stało się głośno w ubiegłym miesiącu w związku z zabójstwem trzech rosyjskich dziennikarzy, którzy mieli badać działania rosyjskich najemników w RŚA. Według władz RŚA i Rosji przyczyną zabójstwa dziennikarzy była grabież. Reporterzy mieli przy sobie 8,5 tys. dolarów w gotówce i wartościowy sprzęt.

Grupa Conflict Intelligence Team (CIT), portal aktywistów, którzy początkowo weryfikowali oficjalne rosyjskie informacje na temat konfliktu na Ukrainie, a teraz śledzą poczynania sił zbrojnych Rosji, powołując się na media RŚA i Francji, twierdzi, że rosyjscy "instruktorzy" stacjonują w pobliżu złóż złota, diamentów i uranu. "Ewidentnie pomoc Rosji dla RŚA nie jest bezinteresowna" - ocenia Radio Swoboda.