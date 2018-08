W ręce FBI we wtorek oddał się Michael Cohen, osobisty prawnik Donalda Trumpa, który postanowił przyznać się do zarzutów dotyczących oszustw podatkowych i bankowych.

Z kolei Paul Manafort, były szef kampanii wyborczej prezydenta Donalda Trumpa, został we wtorek uznany winnym przestępstw podatkowych i ukrywania faktu posiadania aktywów w zagranicznych bankach oraz sprzecznych z prawem operacji bankowych.

"Zwiększa to ryzyka dla prezydenta USA" - ocenia Adam Schiff, demokrata zaangażowany w House Intelligence Cmte. Dodaje, że w kampanii wyborczej prezydenta USA były aktywne osoby pozbawione skrupułów, z nieuczciwymi relacjami biznesowymi, powiązane z zagranicznymi interesami.

Analitycy oceniają teraz, że wtorek mógł być jednym z najgorszych dni w prezydenturze Donalda Trumpa.

Na giełdach w Europie tanieją walory spółek z sektora technologicznego - Dialog Semiconductor, AMS i Infineon. To reakcja na mocny spadek kursu akcji spółki AAC Technologies Holdings Inc. na giełdzie w Hongkongu - o 11 proc., gdy podała ona swoje wyniki finansowe za II kwartał.

AAC zanotował w II kw. zysk netto na poziomie 653 mln juanów, co jest słabszym wynikiem nawet od najsłabszych prognoz analityków. Spadły też przychody i to mocniej niż spodziewane 14,5 proc. Spółka ta dostarcza komponenty dla Apple Inc. i Samsung Electronics Co.

W środę inwestorzy czekają tymczasem na publikację protokołu z posiedzenia Fed, tzw. "minutes" - o 20.00, które mogą zasygnalizować zmiany w polityce Fed w najbliższej przyszłości.

W środę odbędzie się też oczekiwane przez rynki spotkanie przedstawicieli USA i Chin w sprawie relacji handlowych pomiędzy obu krajami.

Na rynku walutowym euro zniżkuje o 0,1 proc. i jest wyceniane po 1,1563 USD. Frank szwajcarski zyskuje 0,1 proc. do 0,9848 USD - najwyżej od niemal 11 tygodni.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 2,83 proc.

Ropa na NYMEX drożeje o 0,6 proc. do 66,26 USD/b.

