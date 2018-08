KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji PCC Intermodal 11 IX



Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom PCC Intermodal formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. KNF określiła termin zniesienia dematerializacji akcji na 11 września 2018 r.

"Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa spółki w KDPW oraz wycofanie z depozytu wszystkich zdematerializowanych akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi. Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

