Założenia programowe przedstawili w środę podczas konferencji prasowej we Wrocławiu parlamentarzyści i samorządowcy, m.in. szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, kandydat PiS na prezydenta Lubina Krzysztof Kubów, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Wałbrzycha Ireneusz Zyska, radni sejmiku województwa oraz Mirosława Stachowiak-Różecka, kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia.

Dworczyk przypomniał, że w tym tygodniu we wszystkich województwach odbywają się spotkania, na których przedstawiane są wybrane propozycje programowe dla danego regionu.

„Na Dolnym Śląsku przedstawiamy pięć takich propozycji. Najbliższe dwa miesiące chcemy spędzić na rozmowach z Polakami, podczas których będziemy prezentować nasz program i w ramach dyskusji go doprecyzowywać, ponieważ chcemy żeby Dolny Śląsk w najbliższych latach dynamicznie się rozwijał” – mówił szef kancelarii premiera.

Jego zdaniem, jednym z najważniejszych punktów jest budowa trasy S8 z Wrocławia do Kłodzka. „Kilka tygodni temu, premier będąc na Dolnym Śląsku zadeklarował, że ósemka będzie w kategorii S od Wrocławia do Kłodzka. To kluczowa sprawa dla rozwoju Kotliny Kłodzkiej, dla całego byłego województwa wałbrzyskiego” – powiedział Dworczyk.

Zdaniem polityków PiS kluczowym projektem jest także modernizacja autostrady A4 na zachód od Wrocławia. Jak mówił Krzysztof Kubów droga nie spełnia obecnie żadnych standardów jeśli chodzi o komfort i bezpieczeństwo. „Kończymy opracowywanie projektu modernizacji, który już niebawem zaprezentujmy. Bez tej drogi region nie będzie mógł się dalej rozwijać” – zapowiedział.

Wśród propozycji wyborczych PiS dla regionu jest także wprowadzenie programu koordynacji leczenia nowotworów. „Leczenie nowotworowe to ogromne koszty, ogromne zmiany, które trzeba śledzić. Program koordynacji leczenia nowotworów, który zaproponował rząd to ogromny postęp. My gwarantujemy synergię programową z rządem”– mówił szef klubu radnych PiS w sejmiku Andrzej Jaroch.

Program dla Dolnego Śląska obejmuje także prace nad Odrzańską Drogą Wodną, w tym budowę nowych stopni wodnych na Odrze oraz przywrócenie żeglowności na rzece. „Gospodarcze wykorzystanie Odry to kolejna siła napędowa dla regionu, która wpływa również na rozwój turystki i rekreacji. Już widać pierwsze efekty - w 2017 r. uruchomiono ponownie spływ węgla między Gliwicami a Wrocławiem. Ponadto we Wrocławiu po latach udało się otworzyć ponownie technikum Żeglugi Śródlądowej” – mówił radny miejski Marcin Krzyżanowski.

W ramach programu dla Dolnego Śląska PiS zamierza także realizować działania związane z eMobilnością. „Program eMobilności to transport zeroemisyjny, transport samochodów elektrycznych. To także działania związane z upłynnieniem komunikacji, poprawa komunikacji miedzy miastami Dolnego Śląska” – wskazał Ireneusz Zyska.

W programie znalazł się także punkt dotyczący przebudowy i modernizacji dworców kolejowych w regionie, m.in. w Bolesławcu, Malczycach, Szklarskiej Porębie, Smolcu, Węglińcu, Kątach Wrocławskich i Wałbrzychu.

Politycy PiS od poniedziałku prezentują w poszczególnych regionach przygotowane dla województw programy. (PAP)

autor: Agata Tomczyńska