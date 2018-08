Rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz powiedział w środę PAP, że zarząd ZUS zdecydował ostatnio o zablokowaniu kolejnej transzy dotacji - 3 mld zł. po I kwartale zablokowano 2,2 mld zł.

Według prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej to sytuacja bez precedensu w najnowszej historii ZUS. "Nigdy w dotychczasowej, najnowszej historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zdecydowano się na tak wczesne zablokowanie tak dużej sumy dotacji do FUS - łącznie 5,2 mld zł" - powiedziała.

Według niej, na tę sytuację finansową FUS ma wpływ bardzo dobra sytuacja gospodarcza - rosnące zatrudnienie i zarobki, ale także projekt e-składki - czyli indywidualnych kont do wpłat dla każdego płatnika – zaznaczyła prof. Uścińska.

Rzecznik Zakładu podał, że od początku roku do FUS wpłynęło o 11,4 mld zł więcej, niż przed rokiem. W tym roku suma zebranych składek, to już 168,6 mld zł. W budżecie na 2018 r. dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych opiewała na kwotę 46,6 mld zł. Po zablokowaniu 5,2 mld zł, pozostała do wykorzystania na ten rok dotacja w wysokości 41,4 mld zł - zaznaczył Andrusiewicz.

