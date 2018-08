W środę w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste odebranie trzech autobusów hybrydowych Volvo z udziałem m.in. prezydenta miasta Marcina Zawiły - poinformowała PAP dyrektor ds. komunikacji Volvo Polska Anna Nojszewska.

Prezydent Jeleniej Góry podkreślił, że ekologiczny tabor pozwoli zadbać o jakość powietrza i komfort życia mieszkańców. „Pod tym względem nasze wymagania odnośnie zrealizowanego zamówienia spełniły oczekiwania i jesteśmy zadowoleni z pierwszych dni eksploatacji autobusów Volvo na ulicach miasta. W najbliższych kilku latach pojawią się tu także elektryki i stacje ładowania” – mówił.

Autobusy Volvo 7900 Hybrid są wyposażone w baterie, silnik elektryczny i mały silnik diesla. Zużywają od 30 do 40 proc. mniej paliwa i emitują od 40 do 50 proc. mniej spalin w porównaniu do ich odpowiedników z napędem diesla. Odzyskują energię potrzebną do wykorzystania napędu elektrycznego podczas hamowania oraz z nadwyżki mocy silnika spalinowego; mają możliwość jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym na dystansie co najmniej kilkuset metrów.

„Dostarczone przez Volvo Polska trzy autobusy hybrydowe bardzo dobrze sprawdzą się w ruchu miejskim - dzięki wykorzystaniu silnika elektrycznego podczas postoju i przy niedużych prędkościach zużywają mniej paliwa, emitują mniej zanieczyszczeń, są ciche, a co za tym idzie dużo bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne autobusy napędzane silnikami diesla” – wyjaśniła dyrektor Volvo Buses na Polskę i Kraje Bałtyckie Małgorzata Durda.

Autobusy dostarczone do Jeleniej Góry mają 85 miejsc, w tym 27 siedzących. Są wyposażenie m.in. w monitoring, system liczenia pasażerów oraz porty USB do ładowania telefonów.

W Polsce autobusy hybrydowe Volvo jeżdżą we Wrocławiu, Sosnowcu, Inowrocławiu, Tarnowskich Górach i Warszawie. Jak poinformowała Nojszewska, jesienią tego roku planowane są dostawy autobusów hybrydowych i elektrycznych do kolejnych polskich miast, m.in. Białegostoku, Krakowa i Inowrocławia. Wszystkie zaprojektowali polscy inżynierowie, a wyprodukowały wrocławskie zakłady.

